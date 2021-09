Calcio, Ceriale. Il progetto squadra B continua

Il comunicato:

Un progetto nato sotto i migliori auspici, ma che il Covid non ha permesso si concretizzasse. Naturale, quindi, riprovarci nella stagione 2021-2022 con tante nuovi buoni propositi.

E’ stata confermata l’iscrizione del Ceriale Progetto Calcio al campionato di Seconda Categoria che presumibilmente dovrebbe iniziare il prossimo Ottobre. A guidare la brigata ci sarà ancora Flaviano Massimelli coadiuvato dal Team Manager Massimo Careddu.

Il florido vivaio cerialese sta sfornando giovani interessanti e talentuosi e sarebbe un vero peccato non garantire loro il proseguimento del percorso calcistico. Inoltre, con la Juniores Eccellenza si potrà offrire l’ulteriore chance di “farsi le ossa” in un campionato tosto ed interessante come quello di Seconda Categoria.

Il Ceriale B, o meglio Under23, non è una formazione che conta meno delle altre. Si pone come obiettivo quello di essere un’importante palestra interna: un’esperienza di crescita o una fase transitoria che possa preparare i calciatori acerbi a fare il salto di qualità, così come una possibilità di rilancio per chi ha trovato poco spazio in altri contesti.

Le impressioni di Flaviano Massimelli

“21/22 giocatori in rosa. 16 di proprietà del Ceriale e provenienti dal vivaio interno. 5/6 innesti provenienti da realtà limitrofe.

Tranne 2 over di esperienza, sono tutti ragazzi sotto i 23 anni (da qui la definizione).

Oltre alla volontà di far crescere i giovani e prepararli ad un livello superiore, vogliamo dar la possibilità di giocare anche oltre la Juniores a chi non è pronto per il un campionato di Promozione.

Non si lascia nessuno indietro. Il Ceriale con questa nuova proposta si prefigge di accompagnare giovani in un percorso duraturo, anche laddove le capacità tecniche non consentono un salto di categoria. E’ un approccio che ogni seria società dilettantistica dovrebbe avere: essere lungimiranti è un dovere per chi opera in questo settore ed il Ceriale Progetto Calcio sta dimostrando di essere al passo con i tempi.

Inoltre, abbiamo a disposizione anche un preparatore atletico giovane ma di caratura ed uno staff molto presente per garantire che il progetto porti dei risultati importanti. Non vediamo l’ora di partire per questa nuova avventura!”

Presto l’ufficializzazione della rosa completa.