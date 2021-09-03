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Calcio | 03 settembre 2021, 09:00

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: tutti gli orari e i campi delle partite del week end, si parte sabato con due anticipi

Le date, gli orari e i campi dell'ultima giornata del primo turno

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: tutti gli orari e i campi delle partite del week end, si parte sabato con due anticipi

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA


GIRONE A

OSPEDALETTI - VENTIMIGLIACALCIO 

DOMENICA ORE 18:00 - STADIO MOREL

 

GIRONE B 

ALBENGA 1928 - PIETRA LIGURE 1956 

DOMENICA ORE 18:00 - STADIO RIVA

 

GIRONE C 

FINALE - CAIRESE 

DOMENICA ORE 18:00 - STADIO BOREL

 

GIRONE D 

ARENZANO FOOTBALL CLUB - FOOTBALL GENOVA CALCIO 

DOMENICA ORE 18:00 - STADIO GAMBINO

 

GIRONE E

BUSALLA CALCIO - CAMPOMORONE SANT'OLCESE 

SABATO ORE 20:00 - BUSALLA SARISSOLA

 

GIRONE F 

ANGELO BAIARDO - MOLASSANA BOERO 

DOMENICA ORE 18:00 - STADIO XXV APRILE

 

GIRONE G 

RIVASAMBA H.C.A. - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE 

SABATO ORE 18:00 - STADIO ANDERSEN

 

GIRONE H 

FEZZANESE - CADIMARE CALCIO 

DOMENICA ORE 18:00 - STADIO CIMMA

Lorenzo Tortarolo

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