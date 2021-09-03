Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: tutti gli orari e i campi delle partite del week end, si parte sabato con due anticipi

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA
GIRONE A
OSPEDALETTI - VENTIMIGLIACALCIO
DOMENICA ORE 18:00 - STADIO MOREL
GIRONE B
ALBENGA 1928 - PIETRA LIGURE 1956
DOMENICA ORE 18:00 - STADIO RIVA
GIRONE C
FINALE - CAIRESE
DOMENICA ORE 18:00 - STADIO BOREL
GIRONE D
ARENZANO FOOTBALL CLUB - FOOTBALL GENOVA CALCIO
DOMENICA ORE 18:00 - STADIO GAMBINO
GIRONE E
BUSALLA CALCIO - CAMPOMORONE SANT'OLCESE
SABATO ORE 20:00 - BUSALLA SARISSOLA
GIRONE F
ANGELO BAIARDO - MOLASSANA BOERO
DOMENICA ORE 18:00 - STADIO XXV APRILE
GIRONE G
RIVASAMBA H.C.A. - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
SABATO ORE 18:00 - STADIO ANDERSEN
GIRONE H
FEZZANESE - CADIMARE CALCIO
DOMENICA ORE 18:00 - STADIO CIMMA