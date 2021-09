In arrivo il "Super Green Pass" ed è pronto a coinvolgere anche il mondo dello sport

Se l'obbligo vaccinale resta un'ipotesi fortemente accreditata per inizio autunno, già nel corso della settimana (probabilmente giovedì), potrebbe essere convocata la cabina di regia, con la promulgazione di un nuovo decreto a stretto giro di posta.

Si parla dell'introduzione di un "super green pass", ovvero l'estensione a tutti i lavoratori impiegati in quei settori in cui è già necessaria la certificazione verde per gli utenti.