Calcio, amichevoli estive: il Vado lancia segnali incoraggianti, Primavera della Samp battuta 2-0 con doppietta di Aperi

VADO - SAMPDORIA PRIMAVERA 2-0 (10' Aperi, 39' Aperi)

Fischio finale al "Chittolina": Vado batte Sampdoria Primavera 2-0

88' Risso e Turone per Aperi e Gandolfo, ultimi cambi per il Vado

82' Cossu in diagonale sfiora il gol, intanto entra Della Rossa per Di Salvatore

76' Solari inserisce anche Carrer al posto di Lo Bosco, che esce tra gli appluasi del pubblico

74' secondo palo di Aperi, che col destro ad incrociare trova ancora una volta il montante della porta blucerchiata

70' dentro anche Papi per Costantini, continua la girandola di cambi su entrambi i fronti

68' super Ghizzardi nega la rete a Chilafi, il portiere rossoblu respinge con un gran intervento il destro a botta sicura dal limite dell'area piccola del giocatore blucerchiato classe '04

67' sinistro di Costantini dal limite, vicino al 3-0 l'ex centrocampista di Imperia e Albenga

62' dentro anche Casazza e Ghizzardi al posto di Anselmo e Cirillo

60' prima sostituzione anche per Solari, dentro Cossu per un più che positivo Giuffrida

59' anche Di Salvatore cerca la via del gol, ma il suo destro non prende il giro giusto e il numero uno doriano para senza problemi

57' Leonardi per Di Stefano, secondo cambio ordinato da Tufano

55' Aperi-Di Salvatore-Lo Bosco: azione tutta di prima fra i tre attaccanti rossoblu, con la conclusione dell'ex Sanremese respinta con i piedi da Esposito

53' ritmi piu bassi rispetto al primo tempo, ma è il Vado che continua a farsi preferire alla Samp

46' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo: al Chittolina conduce 2-0 il Vado sulla Primavera della Samp

42' palo di Aperi: Costantini pesca sul secondo palo l'attaccante rossoblu che di testa colpisce il montante alla sinistra di Esposito. Difesa blucerchiata completamente da rivedere. E Tufano è una furia...

41' grande azione sulla sinistra di Anselmo, fucilata in diagonale che non inquadra lo specchio per questione di centimetri

39' APERI! 2-0 PER I ROSSOBLU! Micidiale ripartenza di Di Salvatore, pallone appoggiato al numero undici ex Troina che deposita in fondo al sacco

37' annullato a Magonara il 2-0, fallo in attacco fischiato ai rossoblu sull'ennesimo angolo battuto da Costantini

33' rovesciata volante di Di Stefano, palo esterno con Cirillo comunque sulla traiettoria

32' Tufano inserisce Napoli al Gaffi

30' primo squillo blucerchiato con Malagrida, fermato in uscita da un attento Cirillo; Magonara è bravo poi a salvare sulla linea il diagonale, da posizione defilata, di Bianchi

24' preciso rinvio di Cirillo a pescare Aperi, pallone in verticale per Lo Bosco il cui sinistro è controllato da Esposito in due tempi

19' bella combinazione sull'asse Giuffrida-Lo Bosco, bravo a liberarsi di Aquino e a guadagnare un tiro dalla bandierina

15' tre angoli consecutivi a favore della Samp, che cerca di scuotersi dopo un avvio piuttosto timido. Tentativo al volo di Yepes sul secondo palo, sfera solamente sbucciata e direttamente sul fondo

10' VADO IN VANTAGGIO! Aperi trova la deviazione vincente da pochi passi sul corner battuto da Costantini, 1-0 per la squadra di Solari

6' buon avvio dei rossoblu: Lo Bosco recupera palla sulla trequarti e fa partire un destro che si stampa sul palo a Esposito battuto

1' inizia l'amichevole del "Chittolina"

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Cirillo, Gandolfo, Anselmo, Cattaneo, Magonara, Favara, Di Salvatore, Giuffrida, Lo Bosco, Costantini, Aperi

A disposizione: Ghizzardi, Turone, Casazza L., Pantano, Cossu, Bertoni, Papi, Della Rossa, Carrer, Risso, De Bode

Allenatore: Matteo Solari

SAMPDORIA PRIMAVERA: Esposito, Aquino, Bonfanti, Somma, Paoletti, Di Stefano, Malagrida, Yepes, Bianchi, Catania, Gaffi

A disposizione: Tantalocchi, Sepe, Montevago, Napoli, Pozzato, Dolcini, Chilafi, Perego, Leonardi, Porcu

Allenatore: Felice Tufano