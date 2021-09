Un legame profondo quello con i colori rossoblu, anche familiare, e che potrebbe essere un valore in più per tutta la squadra di mister Fabio Cordiale, pronta ad affidarsi sul fronte offensivo anche ad Antonelli.

L'obiettivo di ben figurare per l'allenatore ex Bardineto è il medesimo delle passate stagioni, provando perchè no a portare a termine la quarta scalata in categoria superiore.