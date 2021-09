Calcio. Cairese, l'impronta del maestro su Diego Alessi. Il Finale deve ritrovare subito il proprio spirito

Il verdetto finale pare già scritto dopo il 4-0 maturato domenica scorsa al "Brin", ma Finale - Cairese rappresenterà un passaggio comunque importante nella marcia di avvicinamento al campionato.

I gialloblu di Diego Alessi hanno davvero ben impressionato nel match di andata, non tanto per il risultato e il gioco espresso, ma per l'entusiasmo dimostrato dalla squadra nell'accettare le idee del nuovo tecnico.

Poche storie, l'imprinting di Luca Monteforte è emerso chiaro, non solo per i semplici numeri tattici, ma per i concetti espressi nel rettangolo verde: ritmi alti, pressing, uno contro uno a tutto campo.

Un tipo di calcio che va abbracciato senza compromessi per evitare voragini tra difesa e mediana, ma i primi feedback dal campo sono risultati sicuramente positivi.

L'unica nota stonata è stata il risentimento muscolare di Piacentini, ma la fiducia nell'ambiente è totale nei confronti dell'ex attaccante di Albissola, Savona, Vado e Campomorone.

Dall'altra parte della barricata, ha stupito in negativo il cedimento emotivo del Finale avvenuto nella ripresa, cosa non abituale per le squadre di Pietro Buttu.

E' vero che il miracolo di Moraglio su Faedo poteva indirizzare la gara in maniera diversa, ma raramente si sono visti i giallorossi venire meno dal punto di vista della personalità, senza quella scintilla negli occhi che li ha sempre contraddistinti.