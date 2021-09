Calcio, Letimbro. Febbre e tampone per un giocatore gialloblu, annullato l'allenamento di ieri sera

"Alla luce di una sintomatologia segnalata da un nostro tesserato che ieri mattina manifestava febbre dolori e mal di gola ieri sera abbiamo precauzionalmente sospeso la seduta di allenamento in attesa dell'esito del tampone che il tesserato farà oggi pomeriggio alle 17 nella speranza che possa dare esito negativo. La sicurezza viene prima di tutto e comunque il 90% del gruppo squadra è vaccinato pertanto i problemi dovrebbero essere ridotti al minimo.

Sentito il segretario regionale e d'accordo con lo Speranza, se l'esito del tampone fosse a rivelare un caso di positività chiederemo il rinvio della partita anche per permettere a tutti eventualmente di procedere con un ulteriore controllo a mezzo tampone specie per quella minima parte di tesserati al momento non ancora coperti da vaccino".