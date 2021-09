Calcio, Ospedaletti. Squadra rimaneggiata ma Biffi non vuole alibi: "Con il Ventimiglia vogliamo passare il turno"

Secondo impegno di Coppa Italia per l’Ospedaletti di mister Roberto Biffi. Dopo il buon pareggio esterno contro il Taggia, domani gli orange se la vedranno con il Ventimiglia, reduce dal poker rifilato mercoledì proprio ai giallorossi.

Sarà la gara decisiva per il passaggio del turno. Il Ventimiglia, infatti, si trova in testa al mini girone di Coppa a quota 3 punti, seguito dall’Ospedaletti a 1.





Uomini contati per mister Biffi che, oltre allo squalificato Martelli, dovrà anche fare i conti con i tanti acciaccati a seguito dell’allenamento congiunto contro la Sanremese.

“Dopo la partita di giovedì qualcuno non potrà giocare, siamo molto rimaneggiati - dichiara mister Biffi alla vigilia - andiamo per passare il turno, ma non siamo nella condizione migliore. Sarà una partita che non rispecchierà il valore della nostra rosa”.





Fischio d’inizio alle 18 al ‘Morel’ di Ventimiglia.