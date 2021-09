Calciomercato, Vado. Tanti arrivi sul fronte giovani per i rossoblu, dalla Triestina arrivano Zanchetta e Nicoletti

Non è stata una fase centrale assolutamente anonima per il Vado sul fronte mercato.

Tutt'altro.

Il parco giovani dei rossoblu si è completato con l'ingaggio di due terzini destri provenienti dalla primavera della Triestina: Thomas Zanchetta e Leonardo Nicoletti, entrambi appartenenti alla leva 2003.

Tra i pali è in arrivo anche l'ufficialità per il portiere Cabras, classe 2001, scuola Cagliari, mentre in mediana spazio a Mattia Papi, ventitreenne ex Sangiovannese e Ghivizzano.

Molti dei nuovi protagonisti saranno in campo nel test del Chittolina delle ore 18:00 contro la Sampdoria Primavera (ingresso libero con presentazione del Green Pass), ma non Filippo Brondi, vittima di un infortunio muscolare negli scorsi giorni. Per l'ex centrocampista del Fossano i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno al mese.