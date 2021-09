Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Alle 18:00 in campo per i match decisivi. Stasera si scopriranno le otto squadre che accederanno ai quarti di finale

Dopo Campomorone Sant'Olcese e Rapallo Rivarolese, questa sera si avrà il quadro completo delle otto squadre che accederanno alla fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Eccellenza.

Nel girone A Ospedaletti e Ventimiglia si ritroveranno allo stadio "Morel" alle 18:00 con i frontalieri granata che, forti della vittoria sul Taggia, avranno due risultati su tre per timbrare il passaggio del turno. Gli orange di Biffi saranno costretti invece a vincere per proseguire il loro cammino.

Anche l'Albenga sarà obbligata a battere il Pietra Ligure (gruppo B), questa volta però a causa della classifica avulsa: i biancocelesti di Pisano hanno infatti realizzato più reti contro l'Alassio FC rispetto agli ingauni e ciò garantirà loro il pass per i quarti di finale anche se il match dovesse concludersi in parità. Si va in campo alle 18:00 all'Annibale Riva

Nel gruppo C match di ritorno tra il Finale e la Cairese (ore 18:00 al Felice Borel) con i valbormidesi forti del 4-0 maturato all'andata. Servirà un miracolo ai giallorossi per riaprire i giochi.

La classifica avulsa torna ad essere un fattore determinante nel raggruppamento D. Arenzano - Genova Calcio partiranno alla pari come punteggio nella propria graduatoria, ma il miglior risultato ottenuto contro il Varazze premierà la squadra di Maisano nel caso al termine dei 90 minuti del Gambino (anche qui si va in campo alle 18:00) dovesse maturare un pareggio.

Quadro identico nel girone F con Angelo Baiardo - Molassana (Stadio XXV Aprile ore 18:00 con il Baiardo ai quarti in caso di pareggio), mentre la Fezzanese dovrà battere necessariamente il Cadimare nel gruppo H (ore 18:00 stadio Cimma).

