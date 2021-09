Calcio, Coppa Italia Promozione. Ceriale e Golfodianese in pieno equilibrio, Soccer Borghetto con due risultati utili al Ruffinengo

Sono tre i gruppi in cui le squadre ponentine sono protagoniste in questa prima fase della Coppa Italia di Promozione, ma a conti fatti saranno solo due le partite determinanti per il passaggio del turno.

Anzi, in un caso non è nemmeno detto che sia così.

Già perchè lo spettro del sorteggio aleggia su Ceriale - Golfo Dianese (stadio Marengo, ore 18:00), Entrambe le squadre hanno infatti la medesima differenza reti, con gli stessi gol realizzati alla vigilia dell'ultimo incontro. Se dovesse materializzarsi il pareggio ricorrere alla sorte sarà obbligatorio. Alle 20:30 Camporosso - Baia Alassio decreterà invece il terzo posto.

Più delineata la situazione al "Ruffinengo", con il Legino chiamato ad ottenere la vittoria sul Soccer Borghetto (fischio d'inizio alle 20:30). Alle 18:00, invece, Bragno e Veloce proveranno a chiudere il loro percorso di Coppa con almeno un risultato utile.

Nel gruppo C già eliminato il Celle Riviera, ospite della Voltrese, mentre la Praese ospiterà il Borzoli (tutte in campo alle 18:00).

Livescore su Svsport.it