Canottieri Sabazia: i ragazzi biancorossi non deludono a Caldonazzo

Grande festival dei giovani nell’ultimo appuntamento degli atleti appartanenti alle categorie Allievi e Cadetti.

Oltre 1100 ragazzi hanno partecipato a questa manifestazione in rappresentanza di 110 società provenienti da tutta Italia.

La Canottieri Sabazia era presente con 8 atleti (Filippo Baldizzone, Ettore Delfino, Olimpia Giusto, Pietro Giusto, Van Son Folli, Alessandro Mineo, Paolo Ricco e Samuele Vezzoso). Il gruppo ha ben rappresentato la Società ottenendo discreti piazzamenti e un podio importante ottenuto dall’atleta Filippo Baldizzone.

I risultati sono stati i seguenti:

K4 200 m misto

Ricco Paolo (Sabazia), Mineo Alessandro (Sabazia), Simonin Mattia e Semeria Simone 7° posto

K4 Cadetti B 200m - Meeting delle regioni

Giusto Pietro, Folli Van Son, Baldizzone Filippo, Delfino Ettore 4° posto

K2 5.20 Allieve B Femminile 200m misto

Giusto Olimpia (Sabazia) e Sanchez Carolina (Sanremo) 4°posto.

K1 cadetti B maschile 200 m

Baldizzone Filippo 3° posto

K2 cadetti B maschile 2000m

Giusto Pietro, Folli Van Son 4° posto

K2 cadetti B maschile 2000m

Baldizzone Filippo, Delfino Ettore 9° posto

K1 4.20 allieve B femminile 2000m

Giusto Olimpia 5° posto

K2 cadetti A maschile 2000m

Vezzoso Samuele, Mineo Alessandro 9° posto

K1 cadetti A maschile 2000m

Ricco Paolo 6° posto

K1 4.20 allieve B femminile 200m

Giusto Olimpia 7° posto

K2 cadetti A maschile 200m

Ricco Paolo, Mineo Alessandro 4° posto

K1 cadetti B maschile 200m

Folli Van Son 5° posto

K1 cadetti B maschile 200m

Delfino Ettore 7° posto

K1 cadetti B maschile 200m

Giusto Pietro 7° posto

K2 cadetti B maschile 200m

Giusto Pietro, Folli Van Son 5° posto

K2 cadetti B maschile 200m

Baldizzone Filippo, Delfino Ettore 9° posto

K1 cadetti A maschile 200m

Mineo Alessandro 6° posto

K1 cadetti A maschile 200m

Ricco Paolo 6° posto

K1 cadetti A maschile 200m

Vezzoso Samuele 8° posto

Ottimo risultato ottenuto come squadra Ligure nel Dragon Boat dove i nostri atleti in equipaggio con gli atleti della Canottieri Sanremo sono arrivati secondi alle spalle del Veneto. Prossimi impegni il 12 settembre a Sanremo per i Campionati Liguri sulla distanza dei 200 mt.

Intanto iniziano ad arrivare le prime iscrizioni relative al 41° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica.