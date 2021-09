Outdoor. l'Enduro World Series nel territorio raddoppia, a Finale in arrivo mountain bike ed elettrico

Durante la settimana dal 13 al 19 settembre l’attenzione del panorama enduro mtb sarà nuovamente puntata sul territorio della Finale Outdoor Region, ormai da anni mecca indiscussa per tutti gli appassionati di mountain bike di tutto il mondo.

Il programma del doppio appuntamento in mountain bike e mountain bike elettrica Bluegrass EWS Finale presented by Vittoria e Bluegrass EWS-E Finale presented by Vittoria è davvero fitto e ricco di avvenimenti e coinvolgerà principalmente le riding area di Finale Ligure e del caratteristico Finalborgo e della vicina Pietra Ligure, entrambe location già protagoniste dell’edizione 2020.

In particolare il 16 settembre andranno in scena nel pietrese le competizioni dedicate al mondo elettrico, con le gara EWS-E per professionisti e le EWS-E100 ed EWS-E50 per gli amatori.

Il giro gara EWS-E pro prevede 3 loop da circa 25 km l’uno intervallati da due momenti di ricarica batterie che avverranno in piazza Vittorio Emanuele nel centro della cittadina di Pietra Ligure. Partenza e arrivo saranno invece a Finale Ligure dove sarà localizzato anche il paddock per l’intera settimana. Ad oggi il percorso EWS-E è ancora segreto, ma possiamo anticipare che il chilometraggio complessivo sarà di circa 70 km di cui 16 km di speciali cronometrate per 2.700m di dislivello positivo. Naturalmente in questi conti sono comprese anche le prove spettacolo Power Stage, le uniche completamente in salita, un vero show imperdibile dove ammirare quanto i top rider sono in grado di esprimere e massimizzare il potenziale delle loro e-mtb. La gara EWS-E100 per amatori, come suggerisce il nome, si svolgerà lungo il 100% del percorso originale ma con un format di gara meno stressante, e lo stesso vale per la minore EWS-E50 che però prevede un tracciato totale di circa 40 km di cui 8 km di prove speciali e 1200m di dislivello positivo.

Il 18 e 19 settembre sarà la volta delle gare dedicate alle mountain bike tradizionali con la EWS pro e le EWS100 e EWS80 per agli amatori, che si svolgeranno invece nel finalese, coinvolgendo anche lo splendido Finalborgo.

In questo caso la gara per i professionisti correrà lungo un percorso di circa 70 km di cui 10 km cronometrati con circa 2.000m di dislivello positivo. La EWS 100 non sarà da meno con un percorso totale di circa 55 km di cui 10 km cronometrati e 1.900 m di dislivello positivo. La EWS80, il formato di gara più ridotto pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo Enduro World Series, prevede un percorso totale di circa 48,7 km di cui 7,8 km di prove speciali e 1.500m di dislivello positivo.

Le iscrizioni alle gare elettrica e tradizionale amatori sono ancora aperte per qualche giorno per cui è ancora possibile registrarsi e prendere parte a questo evento unico scegliendo non solo tra la tipologia elettrica e quella tradizionale ma anche tra le versioni complete EWS100 e EWS-E100 e quelle ridotte EWS80 e EWS-E50.

Per l’annuncio ufficiale dei percorsi di gara bisognerà attendere venerdì 10 settembre e a quel punto si potranno scoprire anche i migliori punti dove andare ad assistere alla gara dal vivo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.finalenduro.com oppure www.enduroworldseries.com .