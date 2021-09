L'unica nota stonata per Alfredo Bencardino è la conferma del Girone a 20 squadre, per il resto il dirigente dell'Imperia ha accolto di buon grado la composizione del gruppo in cui sono stati inseriti i nerazzurri, con tante piazze di assoluta tradizione.

Sul fronte mercato è stato confermato l'interesse nell'ingaggiare una punta e un difensore a completamento dell'organico.