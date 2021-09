Alassio: Luminosa Bogliolo protagonista in occasione dello yoga sul molo

Alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2021 Luminosa Bogliolo atleta italiana che rappresentava l'atletica nella specialità dei 100 metri ostacoli, ha confermato la sua crescita con altri ottimi risultati e successi. Non siamo però qui a parlare delle vittorie ottenute, di quelle che arriveranno e che gli auguriamo o dei premi ricevuti. L'Italia ha tifato per lei, ed ancor più la sua Città di Alassio, nella quale in questi giorni sta trascorrendo alcuni brevi momenti di vacanza prima di riprendere con allenamenti, impegni e gare. La città continua a riversarle affetto ma lei non è da meno, rivelando le sue doti umane oltre a quelle sportive.

Luminosa, tra tanti record e vittorie, oggi con la sua presenza ha voluto premiare lo yoga, l'evento sul molo di Alassio e ha incontrato i turisti praticanti yoga, che l'hanno accolta calorosamente per la sua energia, generosità, semplicità, bellezza, e ha ricevuto un in bocca al lupo per la sua carriera ed un abbraccio collettivo.

Molti atleti professionisti di alto livello integrano con attività yoga, le normali metodologie di allenamento per favorire riduzione dello stress, concentrazione, resistenza, prevenzione dagli infortuni, abbreviare i tempi di recupero, controllo sull’energia mentale, capacità di gestire le situazioni di tensione, eliminare ansie e paure, miglioramento delle performance e molto altro. Lo Yoga è infatti una pratica che coinvolge corpo, mente, respiro, emozioni, in generale utile a tutte le persone, ma che con le giuste personalizzazioni diventa un plus importante per atleti in cui un secondo o una frazione possono fare la differenza.

Lucia Ragazzi senior yoga teacher, proprietaria di Essere Yoga e Benessere, presidente di Free Yoga leader di settore in Italia, collaborando con Coni, federazioni, enti sportivi ed atleti tramite appositi programmi, eventi, attività in presenza o anche con lezioni online gratuite, da anni porta l'esperienza e la conoscenza del suo staff al servizio di yoga per lo sport.

Dalla collaborazione tra Essere Yoga e Benessere, Comune di Alassio, Gesco, Associazione Albergatori, ecc sono proposte con grande successo tutti i giorni delle lezioni yoga gratuite sul Molo di Alassio, la miglior cornice per praticare sospesi tra cielo e mare, immersi nella natura, tra odori colori e suoni rigeneranti.

Le lezioni all'alba e al tramonto sono esperienze emozionali legate al benessere e vere e proprie coccole aperte a tutti i target: neofiti ed esperti, giovani e terza età. sportivi e non. Il modo migliore per valorizzare la città e offrire qualcosa di magico ai turisti partecipanti. Una bella iniziativa unica in Italia: 120 giorni di yoga gratuito, decine di lezioni settimanali, lezioni con centinaia di partecipanti, migliaia di persone coinvolte

Luminosa, bravissima atleta, e splendida persona, ha voluto quindi portare la sua testimonianza sottolineando l'importanza dello Yoga, ma anche dell'evento turistico grazie al quale la Città di Alassio può dire "regaliamo benessere". Diciamo a Luminosa 12.75 volte grazie !!!