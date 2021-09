Calciomercato, Albenga. E' arrivato il transfer, l'australiano Joel Anich è stato ufficialmente tesserato

All'inizio era semplicemente l'"australiano", poi mano a mano si è iniziato a scoprire qualcosa di più su Joel Anich, la mezz'ala australiana, vista in campo negli impegni amichevoli dell'Albenga nel corso dell'estate.

Mister Lupo ha speso parole importanti per il ragazzo ex Brisbane Strikers, segnalato da Fabio Ferrando, dotato di buoni tempi di inserimento e anche di un efficace tiro dalla distanza.

Il comunicato:

L’ A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione 2021/22, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Joel Anich classe 2001, centrocampista australiano, cresciuto nel settore giovanile del Brisbane Strikers FC fino alla leva U 17, presenziando spesso con la prima squadra tanto da essere convocato con la nazionale Australiana U20 per disputare alcune gare amichevoli.

Si è trasferito in Croazia dove ha giocato con la squadra Primavera del NK ISTRA 1961 e la scorsa stagione è passato in 3^divisione nel NK ROVINJ.

A Joel va il più caloroso benvenuto da parte della Presidente Claudia Fantino e di tutta la società.