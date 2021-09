Calciomercato. La Vadese chiude la campagna estiva ingaggiando Tatti e Ninivaggi

Il comunicato:

Due nuovi innesti in casa Vadese, entrano a disposizione di mister Saltarelli per rafforzare il parco attaccanti, Lorenzo Ninivaggi (classe 1990) e Christian Tatti (classe 2002).

“Da sempre la nostra società si è impegnata a dare spazio a quei ragazzi che per alterne vicende non hanno avuto la possibilità di militare in società dilettantistiche” dichiara mister Saltarelli “e Christian è uno di quei ragazzi, ed è con piacere che lo aggreghiamo al gruppo squadra scommettendo sulle sue qualità.”

Lorenzo Ninivaggi invece non necessità di tante presentazioni, già giocatore di Savona, Veloce e Cairese, dopo un breve stop ritorna al calcio dilettantistico con la maglia azzurrogranta.