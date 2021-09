Volley. Due tornei per Eleonora Ghigliazza, ecco: "Il sorriso di Ele"

"Ricordare una persona attraverso una delle sue grandi passioni. Questo l’idea - spiegano i dirigenti dell'Albisola Pallavolo - che ha spinto la nostra società a organizzare due tornei in ricordo di Eleonora Ghigliazza: allenatrice, ex giocatrice, amica di molti, donna a cui il sorriso e l’energia positiva non sono mai mancati".

Il primo weekend di gare sarà quello del 25 e 26 settembre. Scenderanno in campo le formazioni di Serie B e Serie C femminile. La settimana seguente, 2 e 3 ottobre, sarà il turno della categoria under 16 femminile.

Il programma sarà il seguente: inizio alle ore 15 del sabato nelle palestre di via delle Trincee a Savona e la palestra La Massa di Albisola Superiore; quest’ultima sarà teatro delle fasi finali che si svolgeranno la domenica a partire dalle ore 14.

Nei prossimi giorni, verrà svelato l’elenco delle squadre partecipanti.