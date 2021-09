Sabato alla Sciorba lo SportAbility Day con il primo derby Genoa-Samp di calcio femminile "special"

Saranno numerosi i testimonial che parteciperanno sabato prossimo allo SportAbility Day, giornata di sport, amicizia e inclusione promossa da Stelle nello Sport con il sostegno di Regione Liguria e dedicata interamente a ragazzi con disabilità motoria, sensoriale e intellettivo relazionale.

La sfilata di inaugurazione, con la presenza di oltre trenta associazioni sportive liguri legate allo sport per disabili, si concluderà con la speciale premiazione di Francesco Bocciardo (Fiamme Oro/Nuotatori Genovesi), Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo) e Matteo Orsi (TT Savona), reduci dalle recentissime Paralimpiadi giapponesi.



Con loro, ad applaudire e incoraggiare i giovani attesi alla Sciorba per provare una delle 24 discipline sportive dello SportAbility Day, anche quattro testimonial d’eccezione: Christian Puggioni, Claudio Onofri, Graziano Cesari e Fabio Incorvaia, sette volte campione mondiale di motonautica e “papà” della jetski therapy.



Dopo lo sfilata (ore 11:00), si aprirà un ricco programma di eventi. Sul campo di calcio si disputerà il primo storico derby di calcio femminile “special” tra Genoa e Sampdoria, con la partecipazione di alcune atlete del settore femminile delle società rossoblucerchiate. A seguire il torneo di 4a categoria con Genoa for Special, Samp for Special, Spezia e Insuperabili. Sul campo a 5 anche l'attività di "We Play Football" coordinata dall'ex genoano Simone Spinelli.



Lo SportAbility day è organizzato con il sostegno degli assessorati alle politiche sociali e allo sport di Regione Liguria, la collaborazione della Consulta regionale per l’handicap, il patrocinio di Comitato Italiano Paralimpico e Special Olympics in Liguria. Preziosa è stata la collaborazione del Municipio Media Valbisagno, così come di MySport, società che gestisce gli impianti di Sciorba, e Bic Genova.

Per accedere alla Sciorba sarà necessario il green pass.

Hanno aderito alla manifestazione Abg Arcieri, Amo Bailar, Aquile Azzurre, Archi Pet Therapy e A Naso Asd, Asd Blue Devils Genova, Auxilium Pgs, Basket Pegli, Bic Genova, Divertime, Eunike, FIDS Liguria, Fipsas Genova, FIS Liguria, Fise Liguria, Fit Liguria, Fitet Liguria, Fiv Prima Zona, Free Sport, Genova Badminton Club, Golf Club Arenzano, Gruppo Città di Genova, Insuperabili, JetSki Therapy, Lanterna Taekwondo Genova, Levante C, Marassi Judo, My Sport Special Olympics, Normac Avb, Polisportiva Borghetto 1867, Polisportiva Quinto, Polisportiva Spezzina, Kadoinkatena Asd, Semplicemente Danza, Waterpolo Columbus Ability Team, We Play Football, World Dance Liguria.

Ci sarà anche un bellissimo momento teatrale grazie a un progetto promosso dal Gruppo Città di Genova. Per quanto riguarda le attività in Piscina è necessario presentarsi muniti di costume, ciabatte, accappatoio e cuffia. Dalle ore 14 alle 15 la Waterpolo Columbus Ability Team darà la possibilità a ragazze e ragazzi disabili di provare la Pallanuoto. Dalle ore 15 alle 16 sarà possibile fare prove di apnea con istruttori Fipsas. Dalle ore 16 a seguire ci sarà una grande staffetta di nuoto, coordinata da My Sport Special Olympics, aperta a tutti coloro che vorranno “tuffarsi in acqua”.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sullo SportAbility Day sono disponibili all’indirizzo https://sportabilityliguria.it/tag/sportability-day/