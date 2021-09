Calcio, Amichevole. L'Imperia fa tutto nella ripresa e batte la Golfodianese 0-5. Tripletta per il centravanti Grazhdani

Al ‘Marengo’ di Diano Marina, l’Imperia vince 5-0 sulla Golfodianese con una ‘manita’ maturata interamente nella ripresa.

LA PARTITA - Per la terza amichevole estiva, Mister Cortellini schiera un 4-4-2 che dovrebbe fornire le prime anticipazioni in vista del campionato. Nella prima mezz’ora, l’Imperia occupa la metà campo avversaria creando un paio di occasioni con De Simone (tiro salvato sulla linea dall’ex Tommaso Corio) e Grazhdani che impegna l’ottimo Mattia Meda. I nerazzurri concedono qualche ripartenza e Burdisso non si fa trovare pronto sotto porta, intorno al 20’, nell’occasione più ghiotta dei padroni di casa nella prima frazione.

Golfodianese che tiene testa agli avversari anche nella prima parte di ripresa ma capitola al 63’: De Simone si incunea in area e viene steso. Dal dischetto va Giglio che si fa respingere il penalty dall’ex Meda, poi ribadisce in rete. Poco dopo è Cassata a procurarsi il secondo rigore di giornata, finalizzando un bello slalom personale: Grazhdani non sbaglia. Dopo la rete di Canovi assistito da De Simone, è il centravanti a completare la tripletta personale: dapprima appoggiando in rete la punizione proprio di Canovi e poi trafiggendo il portiere su passaggio delizioso di Kacellari. I rossoblu meriterebbero la rete della bandiera ma la retroguardia imperiese concede soltanto un paio di sortite.

LO SCHIERAMENTO - Davanti a Lacirignola, Mara e Castaldo fungono da cerniera centrale: i due stopper sono apparsi rocciosi anche se un po’ lenti, andando in difficoltà sulle ripartenze. Sono stati accompagnati ai lati da Comiotto e da Carletti: proprio quest’ ultimo è sembrato già in forma campionato. Personalità e fiato da vendere per il classe 2002, già nerazzurro due stagioni fa e vicino al ritorno al 'Ciccione' nella scorsa.

Di Lauri funge da metronomo davanti alla difesa ma con il suo cambio (per Cassata) a metà ripresa l’Imperia ha virato su un 4-3-3. Con questo modulo, il centravanti Grazhdani è apparso meno isolato e assistito con maggiore continuità.

Quando si accende De Simone, la manovra offensiva diventa pericolosa e, non a caso, il primo penalty nasce da una sua giocata. Dovesse diventare più costante nell’arco della partita, potrà rivelarsi un vero jolly.

MERCATO - L’Imperia comunque si muove sul mercato alla ricerca di una seconda punta da affiancare a Grazhdani. Intanto sono arrivate alcune indicazioni proprio nel finale di gara: sono entrati Michael Tallevi e Angelo Gabriele, due giovani in prova ma in odore di ufficialità. Entrambi sono già stati allenati da Mister Cortellini, il primo è un centrocampista classe 2000 che nell’ultima stagione ha giocato nel Paternò. Il secondo è un terzino del 2002 proveniente dal Termoli.

Ad assistere al match anche Moreno Terzoni che, dopo un periodo di prova, non sembra rientrare nei piani del club e dovrebbe accasarsi altrove.

L’ Imperia tornerà in campo domenica mattina per un allenamento congiunto (termine che in periodo di Covid sostituisce ‘amichevole’ per evitare alcune noie burocratiche) contro l’Oneglia.

GOLFODIANESE – IMPERIA 0-5

Marcatori: 63’ Giglio, 70’ rig., 80’ 90’ Grazhdani, 78’ Canovi

GOLFODIANESE – Meda, Poletti, Castelein, Corio, Lufi, Franco, Mehmetaj, Calzia, Dominici, Burdisso, Risso. All.: Colavito

IMPERIA – Lacirignola (46’ Bova); Comiotto (46’ Bacherotti), Castaldo (69’ Fazio), Mara (89’ Garibbo), Carletti (89’ Gabriele); Di Lauri (64’ Cassata), Giglio (85’ Tallevi), Canovi (88’ Kacellari), Coppola (79’ Fatnassi), De Simone (85’ Giardiello), Grazhdani. All.: Cortellini

Note: al 63’ Meda (G) para rigore a Giglio (I)