Calcio, Vado. L'inizio con le big non spaventa il ds Tarabotto: "Avvio stimolante, metteremo subito alla prova il nostro valore"

L'esordio in casa contro il Derthona, poi subito due trasferte importanti a Sanremo e Casale: l'avvio del Vado in campionato non si profila dei più agevoli ma il direttore sportivo Luca Tarabotto accoglie di buon grado l'altro profilo delle prime avversarie in campionato.

"L'esordio in casa fa indubbiamente piacere, poi da una prima occhiata capiterà non di rado di avere due incontri di seguito contro squadre che si approcciano alla stagione con ambizioni importanti.

E' indubbiamente un inizio stimolante, che ci permetterà al contempo di comprendere il nostro livello rispetto ai team più organizzati.

Ad uno sguardo più ampio il girone si profila indubbiamente interessante, con nobili decadute, il ritorno dell'Asti, il Ligorna che punta a fare una buona stagione e due ottime lombarde come Varese e Caronnese. Insomma, gli stimoli non mancano, partendo dall'opportunità di poter raccogliere punti su campi importanti fin dalle prime uscite".

Sul fronte mercato è da segnalare l'arrivo del portiere Francesco Colantonio, classe 2000, scuola Ascoli, nell'ultima stagione al Seregno.