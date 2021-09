Calciomercato, Sanremese. Un difensore danese in prova, al triangolare dello "Sclavi" c'è anche Valdemar Frahm

Non è stato difficile riconoscere una figura nuova all'interno dell'organico della Sanremese, grazie alla fisicità espressa da Valdemar Frahm.

Il giovane difensore centrale danese classe 2002 spicca infatti per i suoi 195 centimetri d'altezza, in attesa di scendere in campo questa sera nel triangolare con Taggia e Atletico Argentina.

Ex di SönderjyskE e Hvidovre IF, Frahm è arrivato in Italia per un periodo di prova, al termine del quale verrà valutato il possibile tesseramento.

Sullo stesso piano anche i due portieri Magliocco e Ferretti, ormai da diverse settimane in biancazzurro.