Rari Nantes Savona. Dal 18 settembre i biancorossi saranno a Trieste per il round preliminare di Coppa Italia

Sabato 18 e domenica 19 settembre torna la grande pallanuoto con i Preliminary Round della Coppa Italia. In questa prima fase le 14 squadre di serie A1 sono suddivise in 4 gironi (2 da 3 squadre, 2 da 4), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accedono alla Final Eight in calendario dall’11 al 13 marzo 2022. I concentramenti si svolgeranno a Brescia (piscina Mompiano), ad Anzio (Stadio del Nuoto), a Trieste (piscina Bruno Bianchi) e a Siracusa (Piscina Caldarella).

Questo è il calendario delle partite in programma nel Girone “C” a Trieste in cui sarà impegnata la Carige Rari Nantes Savona:

1^ Giornata

Sabato 18 settembre 2021

ORE 18,30 SAN DONATO METANOPOLI SPORT – CARIGE R.N. SAVONA

2^ Giornata

Domenica 19 settembre - mattina:

ORE 09,30 CARIGE R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE

3^ Giornata

Domenica 19 settembre – pomeriggio:

ORE 17,00 PALLANUOTO TRIESTE – SAN DONATO METANOPOLI SPORT

Laura Sicco