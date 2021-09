Beach Tennis: il B.T. Savona coglie un doppio secondo posto ai campionati regionali di La Spezia

La numerosa squadra del Beach Tennis Savona tesserata per ASD L.A.Tennis di Albisola Superiore ha ottenuto ottimi piazzamenti in tutte le categorie ottenendo il titolo di vice campioni regionali sia nel doppio maschile con la coppia formata da Marco Arbarello e Fabrizio Persenda, sia nel doppio femminile con la coppia formata da Paola Coli e Rosanna Grieco; ottenendo inoltre anche la terza piazza nelle suddette categorie con Zimbaro-Isnardi e Scarcelli - Arrigo pari merito nel maschile e Spanó-Bottero e Simoncini-Frassi pari merito nel femminile; terzo posto a pari merito anche nel doppio misto con le coppie formate da Marco Arbarello-Simona Spanó e Domenico Scarcelli-Lilliana Bottero.

Per chi volesse avvicinarsi a questo sport ASD L.A.Tennis in collaborazione con Beach Tennis Savona ha recentemente realizzato nella propria sede presso tennis club Nancar in corso Mazzini 6 ad Albisola Superiore un nuovo campo in sabbia con illuminazione per giocare anche nelle ore sera.