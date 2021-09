Bergeggi, il 13 uscita snorkeling gratuita alla scoperta della vita sott’acqua

Un appuntamento gratuito lunedì 13 settembre alle 10, con ritrovo presso spiaggia libera a fianco ai Bagni Playa de Luna, vicino alla scogliera, dedicato alla scoperta della vita sott'acqua in compagnia del CEA Riviera del Beigua: un’uscita di snorkeling per esplorare la bellezza dei fondali e riflettere sul Goal 14 dell’Agenda 2030, conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Il mare, punto d’incontro tra persone, pianeta e prosperità, gioca un ruolo centrale per la sopravvivenza del pianeta e per il benessere economico e sociale.

Dopo una breve introduzione all'ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori in un'osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.

L’attività, la cui prenotazione è obbligatoria via mail a info@cearivierabeigua.it, è a numero chiuso e gratuito per adulti e bambini dagli 8 anni in su e avrà la durata di due ore circa. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicino alla riva. Non si effettuano apnee né immersioni. Per partecipare all'uscita è necessario saper nuotare bene ed avere buona confidenza con l’uso dell’attrezzatura da snorkeling. I partecipanti dovranno essere muniti di propria maschera e boccaglio: a causa dell’emergenza sanitaria, l’organizzazione non può mettere a disposizione attrezzature a chi ne fosse sprovvisto. Verranno rispettate le norme antiCovid e, in caso di condizioni meteo marine avverse, l’uscita potrà essere rimandata.

L’attività è realizzata grazie a NEPTUNE, progetto cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020, che vede la Regione Liguria tra i partner e l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi tra i soggetti attuatori delle azioni previste.

Il progetto è finalizzato a favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di fruizione ricreativa e professionale alla scoperta della biodiversità marina e costiera, promuovendo e stimolando la tutela degli habitat ad elevato valore naturalistico e culturale

L’iniziativa è organizzata dall’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e a cura del CEA Riviera del Beigua. Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.