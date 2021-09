Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Le squalifiche al termine della prima fase, otto giocatori fermi per un turno

GARE COPPA ITALIA ECCELLENZA

GARE DEL 4/ 9/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

BORTOLAI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BUFFO DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)

GARE DEL 5/ 9/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

METALLA ELVIS (PIETRA LIGURE 1956)

PASTORINO DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

FOSSATI CRISTIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

OGGIANU CARNIGLIA A. (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

SEMATI TAHA OTHMAN M (OSPEDALETTI CALCIO)

D ARCANGELO EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)