Calcio, Coppa Italia Promozione. Il Vallescrivia passa il turno a tavolino, tutte le sanzioni in vista dei quarti di finale

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 5/ 9/2021





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 9/2021

SERRA RICCO 1971 - VALLESCRIVIA 2018

Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore MONTICONE Andrea della Società SERRA RICCO' 1971, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore MONTICONE Andrea non risulta essere stato tesserato, in quanto la pratica di trasferimento da parte della Società GOLIARDICAPOLIS 1993 alla Società SERRA RICCO’ 1971 è stata creata in data 31.08.2021, ma la Società cessionaria (SERRA RICCO’ 1971) non ha mai provveduto a firmare elettronicamente il tesseramento e, di conseguenza, il sistema al momento dell'inserimento del provvedimento ha segnalato che il giocatore risultava essere in posizione irregolare;

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-1in favore della società SERRA RICCO’ 1971;

DISPONE Le seguenti sanzioni:

Di assegnare la sconfitta per 0-3 nella gara in questione alla Società SERRA RICCO’ 1971; Squalifica per 2 giornate al calciatore MONTICONE Andrea, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

Inibizione fino al 23 settembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società SERRA RICCO’ 1971, Signor CALA' Giovanni;

Ammenda di Euro 200 alla società SERRA RICCO’ 1971, a titolo di responsabilità oggettiva . Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione. Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 200,00

SERRA RICCO 1971 V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 9/2021

CALA GIOVANNI (SERRA RICCO 1971) V.D.G.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

GERUNDO MARIO (BRAGNO)

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORANDO MAURIZIO (PRAESE 1945)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DIARRA MOHAMED LAMINE (BRAGNO)

DAMONTE FEDERICO (CELLE RIVIERA CALCIO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO SAN MARTINO)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

GUARCO SIMONE (LEGINO 1910)

MOGGIA MATTIA (LEVANTO CALCIO)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

DELMONTE MATTIA (SOCCER BORGHETTO)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

CARRO GAINZA MATEO G. (VELOCE 1910)

RANNE AUGUSTO (VELOCE 1910)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

PUGLIA MARTIN (BRAGNO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

VITALONE SIMONE (CAMPOROSSO)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FERRARA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

RISSO PAOLO (GOLFO DIANESE 1923)

NAZARENO LASTRA JEAN P. (GOLIARDICAPOLIS 1993)

PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SARNO SAMUEL (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GALIANO MANUEL (LEGINO 1910)

GIACOPETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

CANTONI LEONARDO (MAGRA AZZURRI)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

FEDRI SACHA (PRAESE 1945)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

PAVONE ALESSIO (PRAESE 1945)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

LINALE DAVIDE (REAL FIESCHI)

PRIVINO VALENTINO (REAL FIESCHI)

TALL ABDOURAHIM (REAL FIESCHI)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

ZUCCA MARCO (SERRA RICCO 1971)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

VICINANZA ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)

FRULLETTI TOMMASO (VALDIVARA 5 TERRE)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

RICCI LORENZO (VALDIVARA 5 TERRE)

TONELLI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

DIANA ANDREA (VELOCE 1910)

DOCI GENTIAN (VELOCE 1910)

SOFIA GIACOMO (VELOCE 1910)

TESTORI LUDOVICO MARIA (VELOCE 1910)

CARTA SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

GARE DEL 8/ 9/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

PARLATO MATTEO (MARASSI 1965)