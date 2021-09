Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: sono nove i giocatori fermati per almeno un turno

GARE COPPA LIGURIA

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/ 9/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

FRULLI FABRIZIO (OLIMPIC 1971)

MARTINOIA SIMONE (OLIMPIC 1971)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

DURANTE NICOLA (PRA F.C.)

CAVALLERO PIETRO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MOLINARI PAOLO (TORRIGLIA 1977)

GARE DEL 5/ 9/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 9/2021

APPARIZIONE FC - SAN DESIDERIO

Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore della Società APPARIZIONE BOJANG Muhammed, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore BOJANG Muhammed non risulta essere stato tesserato, in quanto il tesseramento risulta non convalidato dal Comitato e quindi, tale fatto, pone il calciatore in posizione irregolare trattandosi di atleta extracomunitario;

Tenuto conto, inoltre che il tesseramento dello stesso è stato trasmesso al Comitato soltanto in data 4 Settembre alle ore 9.52;

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3 -1 in favore della società APPARIZIONE;

DISPONE

Di assegnare la sconfitta nella gara in questione alla società APPARIZIONE con il punteggio di 0 - 3; Di infliggere la squalifica per 2 giornate al calciatore BOJANG Muhammed, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; Di infliggere l'inibizione fino al 23 settembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società APPARIZIONE, Signor MENSI Riccardo; Di infliggere l'ammenda di Euro 200 alla società APPARIZIONE, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00

APPARIZIONE FC

V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 9/2021

MENSI RICCARDO ANDREA (APPARIZIONE FC)

V.D.G.

ALLENATORI I

AMMONIZIONE

DIFFIDA

GULINO GIUSEPPE (PSM RAPALLO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CINA ALEXANDRO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALANI PIETRO (ALTARESE)

PISANO DAVIDE (AURORA CALCIO)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

BISIO ALESSIO (PRO SAVONA CALCIO)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOJANG MUHAMMED (APPARIZIONE FC)

V.D.G.

MELILLO LEONARDO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

Posizionatosi sugli spalti, dopo essere stato sostituito, in occasione della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, rivolgeva ad alta voce insulti pesanti e parole ingiuriose in modo ripetuto all'indirizzo del ddg.

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

GIORGETTI ALAIN (ALTARESE)

GRECO ALESSANDRO (ALTARESE)

JABBI SANUSI (ALTARESE)

TALLARICO FRANCESCO (ALTARESE)

DOLCINO LUCA (APPARIZIONE FC)

GRONDA GIACOMO (APPARIZIONE FC)

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

MASCARDI CESARE (AREA CALCIO ANDORA)

BIGNOLI PIETRO (AURORA CALCIO)

PICCARDI CLAUDIO (AURORA CALCIO)

REALINI LUCA (AURORA CALCIO) C

ILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

DARIETTO MARCO (BARGAGLI SAN SIRO)

PIANESE ELIA (BORGHETTO 1968)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

PELLICCIA GIUSEPPE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

PEROTTO ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

SALINI LUCA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

CONTE MATTEO (CA DE RISSI SG)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

ROSSETTI NICOLO (CAMPESE F.B.C.)

ARBOCO ETTORE (CAPERANESE 2015)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

MARTINO DANIELE (CAPERANESE 2015)

ALO SIMONE (CARCARESE)

MORESCO EDOARDO (CARCARESE)

VOLGA LORENZO (CARCARESE)

CALABRO EUGENIO (LETIMBRO 1945)

RICCIARDI LUCA (MAROLACQUASANTA)

SORBARA MANUEL (MASONE)

RIVERA LUCA (MIGNANEGO)

ZANGLA LUCA (MIGNANEGO)

GALLO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

CARUSO FEDERICO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

GIUSO GIANFRANCO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

MELILLO LEONARDO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

RASPOLINI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SCARAMUCCIA FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SAVERIO BONOZO FREDDY A (PIEVE LIGURE)

BASSI FILIPPO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BUI MATTEO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

STEFANZL ROMAN JAVIER (PRO SAVONA CALCIO)

CIUFFI JACOPO (PSM RAPALLO)

DEVOTO GIACOMO (PSM RAPALLO)

RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BIANCHETTI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

VAROSIO LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

FRAVEGA BRUNO (SAN CIPRIANO)

SACCHI LORENZO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

IANNELLI LUCA (SAN DESIDERIO)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

MESSINA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SANTELIA MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

DA RONCH FRANCESCO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

REPETTO ALBERTO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SCIBILIA MATTEO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CRETELLA GIACOMO (SANTERENZINA)

PALMIERE GIANLUCA (SPERANZA 1912 F.C.)

RAGAGLIA MARCO (SUPERBA CALCIO 2017)

ZAMANA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)

SANGERARDI DANIEL (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GARE DEL 6/ 9/2021

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

TERRACINI VICARIO GIAN NETTO (BORGORATTI)

FRAU FEDERICO (PRATO 2013)