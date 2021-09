In attesa della presentazione ufficiale della squadra, fissata per domani sera in piazza Borea D’Olmo, la Sanremese ha ufficializzato le nuove maglie targate Givova.

Con due modelle, nella sede dei 'Cantieri San Lorenzo', su uno splendido yacht e ovviamente al 'Comunale di Sanremo', sono state presentate la seconda e la terza divisa ufficiale della squadra del cuore per la stagione 2021/22.