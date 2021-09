Atletica Arcobaleno: Roberto "Freccia" Fazio è campione italiano nel giavellotto

I due portacolori Arcobaleno presenti in questa occasione hanno realizzato ottime performances e torneranno a casa con medaglie preziose!

Roberto Fazio (per tutti ormai "Freccia") è tornato in pedana nel giavellotto ad una settimana dall'esordio stagionale e si è subito portato in testa alla gara con un lancio di m.43.01.