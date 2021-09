Finale, domenica 12 settembre torna "Corri col Cuore"

Torna quest'anno, seppur in versione ridotta a causa delle misure anti contagio da Covid, la manifestazione sportiva benefica ideata da Cinzia Gagliolo e organizzata da “I Garosci de Pia” che anima il rione di Finalpia.

Con la stessa passione di sempre, abbinando splendide auto di ogni epoca a un nobile intento solidale, verrà portata avanti la raccolta fondi attraverso le quote di partecipazione delle vetture che verrà poi interamente devoluta al progetto "Correre per un respiro" per la ricerca contro la Fibrosi Cistica.

L'appuntamento è fissato per domenica 12 settembre a partire dalle 8 in via Santuario e fino alle 13.