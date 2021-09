Calcio, Coppa Italia Serie D. Il Fossano batte in 10 il Chieri, decidono Della Valle e Menabò

I padroni di casa hanno disputato un buon primo tempo, passando meritatamente in vantaggio già alle prime battute con un tiro di Della Valle non contenuto dal portiere Edo.

Al 32' il Fossano resta in dieci per la doppia ammonizione di Negro, sprecando però ad inizio ripresa l'occasione del raddoppio con Menabò, il cui rigore veien respinto da Edo.

Chieri però svagato in difesa: pasticcio di Edo che innesca Medda, assist per Menabò ed è il definitivo 2-1. In pieno recupero Foglia centra il palo, non permettendo agli ospiti di agguantare i supplementari.