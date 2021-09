Calcio, Eccellenza. Ospedaletti - Finale si gioca a Camporosso. Biffi: "Partita tosta, ma siamo nati per soffrire"

Archiviata la parentesi di Coppa Italia, l’Ospedaletti di mister Roberto Biffi è pronto per l’esordio in campionato.

La prima giornata vedrà gli orange confrontarsi con il Finale, una delle formazioni più blasonate del Girone A di Eccellenza.





“Siamo un po’ rimaneggiati come numero di uomini a disposizione, facciamo quello che possiamo e conto che qualcuno possa recuperare - commenta mister Biffi alla vigilia - sarà una partita difficile contro una squadra che l’anno scorso si è giocata la finale, una formazione che fa gol a tutti sia in casa che fuori casa. Sarà un match tosto, ma sappiamo che siamo nati per soffrire in questo campionato. Metteremo sempre il massimo dell’impegno e della determinazione”.





Per la gara di domani mister Biffi dovrà fare i conti con alcune importanti assenze in difesa. Mancherà di sicuro Fici, ancora alle prese con l’infortunio rimediato in amichevole contro la Sanremese, mentre Ambesi e Alberti sono in forse. Schillaci e Martelli saranno del match anche se non al 100%.





Fischio d’inizio alle 16 al campo sportivo di Camporosso in via Kennedy Presidente, 30.