Calcio, Vado. Domani l'esordio ufficiale per i rossoblu. Solari: "Ligorna con una sua fisionomia, per vincere servirà coraggio"

Dopo tante partite viste dal vivo e in maniera virtuale nella passata stagione, anche oggi Matteo Solari era a visionare quelli che, con l'arrivo sulla panchina del Vado, sono diventati a tutti gli effetti i suoi avversari.

Fossano - Chieri (risultato finale 2-1) ha aperto i giochi in Coppa Italia, ma nel corso dell'intervallo il tecnico rossoblu ha avuto modo di raccontare le emozioni della vigilia. Domani al Chittolina arriva infatti il Ligorna.

"Sarà una partita stimolante, contro una squadra dalla filosofia di gioco chiara e che, rispetto a noi, parte avvantaggiata dal lavoro imbastito l'anno scorso.

Da parte nostra però c'è voglia di metterci alla prova e di dire la nostra.

Le pressioni sulla loro prima impostazione chiave del match? Sarà importante lavorare bene su quella come su tante altre situazioni, dato che il Ligorna può imbastire il proprio gioco in tante modalità diverse, ma il fattore cardine sarà il coraggio. Dovremo infatti avere coraggio per vincere la partita ed è il risultato che vogliamo ottenere".

Buone notizie infine dall'infermeria, comunque ancora particolarmente frequentata.

"Brondi ne avrà ancora per diverse settimane, Zanchetta e Nicoletti di fatto hanno un solo allenamento nelle gambe. Gabriele Di Salvatore sta recuperando, mentre Papi contiamo di averlo a pieno regime da fine mese. Abbiamo recuperato invece i due centrali, Pantano e De Bode, così come Capra. Per lanciare il portiere Colantonio attendiamo, dato che è arrivato pochi giorni fa".