Calciomercato, Alassio FC. Fatta anche per Matteo Gargano e Coulibaly. Ragazzoni: "La sconfitta col Pietra Ligure non ci ha scalfito"

Come aveva preventivato nelle scorse settimane il presidente dell'Alassio FC, Stefano Ragazzoni, qualche volto nuovo si sarebbe visto a stretto giro di posta nello spogliatoio delle vespe.

Si parte dal classe 2000 Matteo Gargano, ex Sampdoria Under 17 e Sestri Levante, passando per Coulibaly, fratello di Oumaro, anch'egli cresciuto nella primavera del Chievo Verona.

“Non è stato il risultato ideale quello contro i biancocelesti, maturato anche per l'assenza dei giocatori più esperti – commenta Ragazzoni , ma con una squadra così giovane l'umore resta alto e c'è la volontà di approcciarsi al modo migliore al campionato resta. Aspettiamo il girone di andata, poi se ci sarà da intervenire nuovamente sul mercato non ci tireremo indietro. L'obiettivo resta salvarsi faticando il meno possibile, ma nel calcio bisogna ragionare passo dopo passo, una partita alla volta, partendo da domani pomeriggio contro l'Albenga”.