Calciomercato. Il Plodio chiude la campagna estiva rinforzando l'attacco, preso Andrea Costa

Il comunicato:

"Siamo felici di annunciare il nostro ultimo colpo di mercato. Ad alimentare i cannoni del nostro reparto offensivo in questa stagione ci sarà anche Andrea Costa. Andrea arriva in prestito dalla Rocchettese dove ha ben figurato nelle ultime stagioni giocate. Forte fisicamente, mancino naturale è dotato di una buona tecnica e un ottimo calcio, grazie alla sua forte personalità è sempre pronto a battagliare con ogni difensore. Sarà sicuramente un valore aggiunto per il nostro attacco che fino ad oggi mancava di una prima punta di peso.