Outdoor. Vantaggi per i turisti e per il territorio, a Finale ecco la "FOR You Card"

Dopo alcune piccole anticipazioni, tra cui quella alla fiera Eurobike in Germania, la "FOR You Card", il nuovo e innovativo sistema di fundraising per la manutenzione del territorio, è finalmente pronta ad essere presentata al pubblico ma soprattutto a partire.

Saranno infatti gli atleti in gara alla gara “Bluegrass Enduro World Series Finale presented by Vittoria” in programma dal 16 al 19 settembre a ricevere, a partire da martedì, le prime card e i primi a poterle utilizzare nelle numerose attività del finalese che hanno da subito aderito all’iniziativa, tra cui le due compagnie di trasporti più attive nel mondo bike, Finale Bikers Autoservizi e Bale Outdoor Services.

Ma di cosa si tratta? "FOR You Card" non è una semplice fidelity card, ma uno strumento pensato per il reperimento di risorse necessarie alla manutenzione e la tutela del territorio, inteso come rete sentieristica e falesie.

Enrico Guala, direttore Marketing del Consorzio Finale Outdoor Region: “I flussi legati al turismo outdoor sono di vitale importanza per il territorio finalese e garantire un prodotto di qualità è fondamentale per continuare a lavorare con biker e scalatori. Un pubblico diventato sempre più esigente e attratto dalle molte destinazioni che oggi hanno deciso di puntare sul turismo outdoor. Inoltre, i numerosi passaggi sui sentieri richiedono interventi mirati per evitare che un’eccessiva usura arrechi danno al territorio, che è la nostra risorsa più preziosa”.

Se in passato molto è stato fatto anche grazie all’intervento del settore pubblico a favore di associazioni che con il loro lavoro hanno portato Finale Ligure e tutto il finalese ad essere una meta di riferimento nel mondo dell’outdoor, oggi serve affiancare a questo un sistema per reperire maggiori risorse, necessarie per un’attenta pianificazione degli interventi di manutenzione in modo continuativo e organizzato.

La "FOR You Card" risponde proprio a questa esigenza andando ad innescare un sistema virtuoso che chiama in causa in veste di “contributore” sia l’utenza finale che i fornitori di servizi legati all’outdoor. Quindi, più semplicemente, da una parte il turista sportivo, dall’altra i titolari di tutte le attività legate al mondo outdoor.