Calcio, Promozione. Il Legino la spunta nel finale, Edoardo Donna: "Felicissimo per questo avvio. Stiamo diventando sempre più squadra"

Il Legino la spunta nel finale contro il Via dell’Acciaio e conquista i primi tre punti del proprio campionato. Una vittoria che ridà morale, dopo l’eliminazione nell’ultima giornata in Coppa Italia. Il match winner è il giovanissimo classe 2003 Edoardo Donna, che ha così parlato al termine dell’incontro:

“È stata una gara combattuta, con poche occasioni da goal. La squadra ha tenuto bene i ritmi della partita ed è andata poche volte in difficoltà, questo ci deve dare grande consapevolezza. Rispetto ai primi giorni di preparazione ho visto un gruppo più unito e compatto, ogni giocatore è pronto a sacrificarsi per gli altri e questo ha fatto la differenza.”

Dopo il goal in coppa, arriva anche la prima marcatura in campionato: “Ovviamente sono molto felice” – prosegue il centrocampista – “Non potevo neanche immaginare un avvio di stagione del genere. Mi sto mettendo al servizio della squadra, so di essere giovane e avere meno esperienza degli altri, per questo sto lavorando duramente per ritagliarmi sempre più spazio. L'obiettivo principale è sicuramente quello di diventare uno dei titolari, ma c'è ancora molta strada da fare.”

Una gioia condivisa: “Vorrei dedicare questo goal a tutti quelli che mi hanno sempre spronato a fare meglio e che hanno sempre creduto nelle mie potenzialità, ma soprattutto alla società Legino, che mi ha fatto ritrovare la voglia e la grinta, che prima avevo perso.”