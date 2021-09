Calciomercato. Valentino Cassini resta in Serie D, l'ex Ospedaletti passa al Sassari Latte Dolce

Il comunicato:

"Il sodalizio sassarese è lieto di aver raggiunto un accordo per la stagione 2021-2022 con Valentino Cassini, centrocampista offensivo classe 2002, proveniente dall’Ospedaletti.

Nel corso della sua carriera Cassini, nei campionati di Eccellenza e Promozione liguri con l’Ospedaletti è stato utilizzato non solo come centravanti, ma anche in tutti i ruoli del centrocampo, dimostrandosi un giocatore affidabile in ogni zona del campo.Cresce all’Ospedaletti con cui fa tutto il settore giovanile e nella stagione 2018/2019 esordisce in prima squadra contribuendo al salto di categoria dalla Promozione all’Eccellenza. La stagione successiva, in Eccellenza, gioca 17 partite presenze più 3 in Coppa Italia condite da due reti.

Dopo lo stop del campionato per il COVID, disputa nuovamente il campionato di Eccellenza con l’Ospedaletti e a metà anno passa in prestito, da dicembre a marzo, al Gavorrano con cui esordisce in Serie D".