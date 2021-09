Finto dirigente del Pietra Ligure chiede soldi per una partita benefica. L'allarme del club biancoceleste

Non ha perso tempo il Pietra Ligure ad avvertire la cittadinanza del comune rivierasco in merito a un avvenimento spiacevole successo negli ultimi giorni. Un finto dirigente del club starebbe chiedendo contributi alle attività commerciali cittadini per l'organizzazione di una partita benefica.

La nota:

"Ci è giunta voce che in questi giorni, a Pietra Ligure, un uomo stia girando per le attività commerciali del paese fingendosi un membro della nostra società e chiedendo soldi per l'organizzazione di una partita di calcio i cui proventi verranno devoluti in beneficenza.