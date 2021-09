Pallanuoto. Il 23 settembre arriva la Champions League a Savona. La Rari Nantes Savona apre con il Vitoria Guimaraes

Dopo 12 anni la Champions League torna a Savona con l’organizzazione del girone dei Qualification Round I che la Len ha affidato alla società biancorossa.

Nella piscina “Zanelli” di Savona, dal 22 al 26 settembre, i padroni di casa della Carige Rari Nantes Savona affronteranno gli spagnoli del CN TERRASSA, i francesi del MONTPELLIER Water Polo, i montenegrini del Primorac KOTOR, i polacchi del AZS UW Waterpolo WARSAW e i portoghesi del Vitoria GUIMARAES SC. Gli arbitri saranno il greco Birakis, l’ungherese Kun, il serbo Putnikovic, il russo Voevodin, il croato Tiozzo ed il tedesco Hanschel. Il Delegato Len sarà lo svizzero Racine.

Il pubblico potrà assistere alle partite nel pieno rispetto delle regole anti covid. Saranno a disposizione solo tessere in abbonamento con posto numerato, al costo di 20 euro ciascuna. Ogni tessera darà diritto ad assistere a tutte le partite delle 5 giornate di gara. Le tessere saranno poste in vendita a partire da mercoledì 15 settembre nella segreteria della Rari Nantes Savona. Il pubblico per accedere alla piscina dovrà essere in possesso del green pass, misurare la temperatura al termo scanner posto nell’atrio della piscina, sottoscrivere l’autocertificazione, indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto e mantenere sempre il distanziamento in particolare in tribuna rispettando i posti assegnati.

Questo il calendario delle partite in programma:

1^ giornata – Giovedì, 23 Settembre 2021:

h. 15,00 Primorac KOTOR (MNE) – AZS UW Waterpolo WARSAW (POL)

h. 17,00 CN TERRASSA (ESP) – MONTPELLIER Waterpolo (FRA)

h. 19,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – Vitoria GUIMARAES SC (POR)

2^ giornata – Venerdì, 24 Settembre 2021:

h. 09,00 MONTPELLIER Waterpolo (FRA) – Vitoria GUIMARAES SC (POR)

h. 11,00 CN TERRASSA (ESP) – Primorac KOTOR (MNE)

h. 13,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – AZS UW Waterpolo WARSAW (POL)

3^ giornata – Venerdì, 24 Settembre 2021:

h. 15,00 Primorac KOTOR (MNE) – Vitoria GUIMARAES SC (POR)

h. 17,00 AZS UW Waterpolo WARSAW (POL) – CN TERRASSA (ESP)

h. 19,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – MONTPELLIER Waterpolo (FRA)

4^ giornata – Sabato, 25 Settembre 2021:

h. 15,00 Vitoria GUIMARAES SC (POR) – AZS UW Waterpolo WARSAW (POL)

h. 17,00 MONTPELLIER Waterpolo (FRA) – Primorac KOTOR (MNE)

h. 19,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – CN TERRASSA (ESP)

5^ giornata – Domenica, 26 Settembre 2021:

h. 09,00 AZS UW Waterpolo WARSAW (POL) - MONTPELLIER Waterpolo (FRA)

h. 11,00 Vitoria GUIMARAES SC (POR) – CN TERRASSA (ESP)

h. 13,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – Primorac KOTOR (MNE)