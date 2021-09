Finale, climber precipita dalla Rocca di Perti e perde la vita (FOTO)

Climber tedesco precipita dall'altezza di circa 15 metri dalla falesia dei “Tre Porcellini” nella zona della Rocca di Perti, nel finalese, e perde la vita.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.40 e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata con l’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo, 2 squadre dei Vigili del fuoco col Soccorso Alpino Fluviale, i volontari del Soccorso Alpino, i carabinieri finalesi e pietresi, e l'elisoccorso Grifo1.

Le condizioni dell'uomo, un 56enne di nazionalità tedesca e in vacanza con la propria famiglia, sono parse da subito gravissime e a nulla sono serviti i soccorsi.

La dinamica dell'accaduto è ancora incerta. Pare però che stesse preparando una discesa in corda doppia e, non si sa bene come, abbia sbagliato una manovra nella preparazione perdendo l'equilibrio e precipitando nel vuoto subendo un fatale trauma cranico.

I militari dell'Arma hanno ascoltato alcuni testimoni, tra cui il figlio che in quell'istante si trovava con la vittima. Delle primissime indagini si occuperà il pm Maddalena Sala.