Giudice Sportivo, Coppa Liguria di Prima Categoria. Un turno a mister Molinaro, squalifica post diffida per Mascardi, Bignoli, Santelia e Messina

GARE DEL CAMPIONATO COPPA LIGURIA

GARE DEL 11/ 9/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

SCUZZARELLO ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

ALLENATORI I AMMONIZIONE

DIFFIDA

NAPOLI DOMENICO (FEGINO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CIUFFI JACOPO (PSM RAPALLO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa, di stampo discriminatorio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

BASSI FILIPPO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

DEVOTO GIACOMO (PSM RAPALLO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RE ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

LIJOI MATTIA (BORGORATTI)

BARTOLUCCI PIETRO (CA DE RISSI SG)

ANGELINI SIMONE (CORNIGLIANESE 1919)

URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

VIVACQUA ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

ANGILELLA MATTEO (FEGINO)

BOTTICELLI MICHELE (FEGINO)

MARCENARO ALESSIO (FEGINO)

MACCIO LORENZO (MASONE)

MARMOREA NICOLA (MASONE)

PISCITELLI FILIPPO (MASONE)

ALBANESE GABRIELE (MIGNANEGO)

PODRECCA SIMONE (MIGNANEGO)

CIPRIANI MIRKO (MURA ANGELI)

FIORUCCI ALESSIO (MURA ANGELI)

SCHEPIS SAMUELE (OLIMPIC 1971)

TURINESE MATTEO (OLIMPIC 1971)

GARRONE FRANCESCO (PIEVE LIGURE)

GRALLINU IVAN (PIEVE LIGURE)

GIANCOTTI ALESSIO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MICALIZZI SIMONE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

ESPOSITO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

SARUBBI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

SCIUTTO MATTEO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

MORETTI LORENZO (SORI)

CIZMJA DRITAN (SPORTING CLUB AURORA 1975)

COPELLO MANUEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GUAITOLI MATTIA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

OSTAIZA BASURTO LEIVER A. (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BUSINCU NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL 12/ 9/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

MOLINARO GIANLUCA (ALTARESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BORROMEO ANDREA (RICCO LE RONDINI)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2021

DI NAPOLI SIMONE (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRUDO ERIK (ATLETICO ARGENTINA)

COLAIACOVO SAVERIO (COGORNESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANTON ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

A fine gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MASCARDI CESARE (AREA CALCIO ANDORA)

BIGNOLI PIETRO (AURORA CALCIO)

VAROSIO LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MESSINA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SANTELIA MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

MOLINARI PAOLO (TORRIGLIA 1977)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VIO ENRICO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

LESKAJ SUEL (ALTARESE)

MALASPINA MICHAEL (ALTARESE)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

BOERO GIOVANNI (APPARIZIONE FC)

ABBATEMARCO GIOVANNI (AREA CALCIO ANDORA)

FERRIGNO ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)

SINA ERNALD (ATLETICO ARGENTINA)

BRIANO LEONARDO (AURORA CALCIO)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)

MARCHELLI DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

SALVATORI ENRICO (CAPERANESE 2015)

CLEMENTE NICHOLAS (CARCARESE)

ASIOLI DAVIDE (CITTA DI COGOLETO)

CAROGLIO FILIPPO (CITTA DI COGOLETO)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

GRANDONI CRISTIANO (CITTA DI COGOLETO)

DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)

GHIRLANDA ALESSIO (COGORNESE)

MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)

ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

DIMPORZANO MICHELE (MAROLACQUASANTA)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

RAIMONDO ALESSANDRO (MILLESIMO CALCIO)

CALTABIANO ALESSIO (PRA F.C.)

DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

FATTORI ANDREA (PRATO 2013)

MACCARONE MATTEO (PRATO 2013)

CONTI ENRICO (PRO SAVONA CALCIO)

ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

VOLPI DARIO (RICCO LE RONDINI)

BALLABENE ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

COZZA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

PRINCIPATO DAVIDE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

TESTA LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

MUSETTI ANDREA (SANTERENZINA)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

COMBERIATI MANUEL (TORRIGLIA 1977)

NANIO DANIELE (TORRIGLIA 1977)

PUGGIONI ALESSIO (TORRIGLIA 1977)

CROCILLA LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)

PULINA CHRISTIAN (VADESE CALCIO 2018)

CEVALLOS FAJARDO J.G. (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)