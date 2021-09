Con l'auto investe cinque ciclisti impegnati nella Granfondo a Carcare: indagini in corso

L'allarme è stato lanciato nella giornata di ieri, attorno alle ore 13.30, in via Barrili a Carcare, quando un'automobile, una Fiat Panda di colore bianco, ha investito quattro ciclisti impegnati nella 3° Granfondo Alpi Liguri.

Nello scontro sono rimasti feriti Alessio Gasperin (classe 1999) nato a Pinerolo, ma residente a Sestriere, trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona; Mattia Magnaldi, nato a Cuneo nel 1987, trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Grifo al Santa Corona di Pietra Ligure; Alberto Nardin, nato a Bra nel 1990, residente a Racconigi, curato sul posto e Manuele Caddeo, nato ad Imperia nel 1986, portato anche lui in codice rosso all'ospedale di Pietra Ligure. L'incidente ha visto coinvolto anche un quinto ciclista che per fortuna non ha riportato nessuna conseguenza.

Il conducente dell'automobile, uno studente di 25 anni, visibilmente sotto choc e dispiaciuto per l'accaduto, si sarebbe immesso in via Barrili uscendo dal proprio garage di casa, dove era stato allestito l'arrivo della corsa ciclistica. Procedendo verso il centro della carreggiata, avrebbe urtato i ciclisti impegnati nella volata finale.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Carcare e di quella di Altare che hanno collaborato assiduamente. Mobilitati anche i carabinieri per i rilievi del caso: hanno operato le pattuglie delle stazioni di Carcare, Cengio e Dego.

La gara organizzata dalla società "G.S. Loabikers" con sede a Loano, era stata regolarmente autorizzata con contestuale obbligo di sospensione della circolazione stradale. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Carcare, in particolare per quanto riguarda la presenza del personale addetto a segnalare il passaggio dei ciclisti lungo il percorso.