Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Questa sera in campo i Gironi D ed E con Vadese - Q&V e Cogoleto - Letimbro

Non è un calendario simmetrico quello che ha coinvolto le squadre iscritte alla Coppa Liguria di Prima Categoria.

Due raggruppamenti ponentini, infatti, scenderanno in campo questa sera per la terza giornata, nello specifico il Girone D e il Girone E.

La Vadese dopo il colpaccio messo a segno con il Savona, tornerà in campo alle 20:00 per affrontare il Quiliano & Valleggia. Probabile su entrambi i fronti qualche novità di formazione rispetto alla prima giornata, con l'opportunità per gli azzurrogranata di allungare in vetta in caso di successo, mentre il team di Chicco Ferraro tenterà l'aggancio alle due contendenti.

Un'ora più tardi inizierà Città di Cogoleto - Letimbro, una sorta di ultima chiamata per rimanere in scia allo Speranza, a punteggio pieno con sei punti dopo due partite.

A dirigere i due incontri saranno rispettivamente Magaglio di Imperia e iovinelli di Savona.

Livescore su Svsport.it