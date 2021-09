Paolo Cattaneo è stata una delle molteplici belle sorprese che il Vado ha saputo regalare nel corso del precampionato.

A differenza di quanto avvenuto nelle passate stagioni, i giocatori arrivati da fuori regione si stanno rivelando un plus non indifferente per i rossoblu, come confermano le due reti realizzate dalla mezz'ala lombarda, classe 2002, nell'esordio ufficiale contro il Ligorna in Coppa Italia.