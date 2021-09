Calcio, Vado. Clima nuovo attorno alla squadra, il pubblico è tornato partecipe al "Chittolina"

"Il Vado ha vinto". "Mi sono divertito". Applausi e anche qualche urlo di incoraggiamento.

Un alfabeto ormai sconosciuto, ma che dovrebbe essere abituale all'interno di uno stadio di calcio, è tornato ad essere composto tra le mura del Ferruccio Chittolina.

I segnali positivi che la squadra di Solari ha lanciato nel corso del precampionato, l'ultimo la vittoria di Coppa per 3-1 sul Ligorna, sta iniziando a intaccare quelle patina di disinteresse che, complici i risultati negativi delle ultime stagioni, si era posata sulle tribune dell'impianto rossoblu.

Per questo motivo non è esclusa una buona affluenza sabato pomeriggio alle 16:00 per l'esordio in casa, in anticipo contro il Derthona, pur osservando le misure relative al distanziamento.

La squadra piace per l'impronta di gioco, i buoni giocatori arrivati dal nostro comprensorio e anche per la qualità degli elementi giunti da fuori regione. Negli ultimi campionati qualcuno era venuto a svernare in Riviera, ora la batteria di giovani di qualità (Magonara, Cattaneo, Giuffrida o i fratelli Di Salvatore) può rappresentare un plus non indifferente per l'intero organico.

Un punto a favore anche per il direttore sportivo, Luca Tarabotto, seppur all'interno della società si viaggi giustamente con i piedi di piombo.

Godersi qualche giorno di serenità, pur mantenendo alto il livello di concentrazione, simboleggia il giusto premio dopo tanti bocconi amari.