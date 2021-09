Calciomercato. Ora è ufficiale, arriva in difesa Gabriele Pastore

Il comunicato:

Gabriele Pastore è un nuovo giocatore dell'Imperia. Nato a Napoli, il 26 maggio 1993, è un difensore di piede destro con lunga militanza in Serie D.

Nell'ultima stagione ha giocato al Santa Maria Cilento. In precedenza ha vestito le maglie di: Città di Anagni, Rotonda, Gragnano, Herculaneum, Calcio Pomigliano, Sarnese, Battipaglese e Gladiator per un totale di 212 presenze in categoria.

Da subito è a disposizione di mister Paolo Cortellini e si sta già allenando con i nuovi compagni in vista della trasferta di Gozzano.

A lui il benvenuto della società.