Giudice Sportivo, Eccellenza: le prime squalifiche del campionato. Il Finale perde Pare e Andreetto, multato il Taggia

GARE DEL CAMPIONATO
ECCELLENZA
GARE DEL 12/ 9/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA' AMMENDA
Euro 150,00 TAGGIA
Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 9 2021/22 LND)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE
LUCCISANO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
LUCCISANO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ANDREETTO ELIA (FINALE)
PARE DJIBRILL (FINALE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CORDANO ALBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
FASCE PIETRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
PONDACO STEFANO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)
NATELLA MANUEL (ALBENGA 1928)
BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
PEIROTTI MICHELE (ANGELO BAIARDO)
BISIO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)
DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)
PARZIALE FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)
TONAZZINI LORENZO (CADIMARE CALCIO)
COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)
DOFFO LUCA (CAIRESE)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GATTO PIERLUIGI (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
MARTINELLI GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
RANASINGHE SAMUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
SCARRONE TOMMASO (FINALE)
BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)
MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)
BARONE DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)
BASSO THOMAS (PIETRA LIGURE 1956)
RIGNANESE FABIO (PIETRA LIGURE 1956)
BRUZZI ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
GANDOLFO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
CARLETTI MATTEO (TAGGIA)
GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)
ANDREONI GIOVANNI (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
SEVERI EDOARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)
SALZONE ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)