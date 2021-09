Calcio, Serie D. Dalla Sicilia un nuovo attaccante per l'imperia, ha firmato Domenico Mistretta

L’Imperia trova la punta, si tratta del talentuoso Domenico Mistretta.

Nato a Salemi il 3 giugno 1997 Mistretta è cresciuto calcisticamente nel Palermo per poi passare alla primavera del Trapani e in seguito in Serie D dove ha giocato e segnato con le maglie di: Potenza, Palmese, Marina di Ragusa e Città di Sant’Agata.